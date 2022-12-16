Все в руках судьбы: ФИФА объявила, когда определит хозяина ЧМ-2030

В преддверии финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре состоялось заседание совета ФИФА. Отдельно решался вопрос назначения хозяина финального турнира ЧМ-2030.

Решение будет вынесено в 2024 году. А вот правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.

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Кто может принять ЧМ-2030?

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии о праве проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2030 года. Футбольные ассоциации Испании и Португалии уже получили поддержку УЕФА о расширении заявки, а условия присоединения и участия в ней Украины будут определены позже. Также совместную заявку подали Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. Такая заявка может стать рекордной, поскольку ЧМ может принять наибольшее количество стран-хозяек (4). Свою совместную заявку готовят Греция, Египет и Саудовская Аравия. Такой вариант с проведением также интересен, ведь тогда мундиаль может пройти на трех разных частях мира (Европа, Африка и Азия). Единственной страной-одиночкой в плане заявки оказалось Марокко.