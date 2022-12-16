В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. ФИФА назначила на главный поединок Мундиаля бригаду арбитров из Польши.

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Главным арбитром матча назначен Шимон Марциняк. Он станет первым в истории поляком, который будет судить финальный поединок Мундиаля.

Марциняк уже провел два матча на чемпионате мира в Катаре. На групповом этапе он судил поединок Франция – Дания (2:1), а также игру 1/8 финала между Аргентиной и Австралией (2:1). Так что польский арбитр прекрасно знаком с обоими соперниками в финале.

У польского арбитра большой опыт обслуживания матчей Лиги чемпионов. Также он судил три поединка Евро-2016.

Будут помогать Марциняку его соотечественники Томаш Листкевич и Павел Сокольницкий.

Бригада арбитров на финал ЧМ-2022

Главный судья: Шимон Марциняк

Помощники арбитра: Томаш Листкевич и Павел Сокольницкий.

Арбитр VAR: Томаш Квятковский.

Интересно, что отец Листкевича был ассистентом судьи в финале чемпионата мира 1990 года. Напомним, что тогда победу праздновала сборная Германии, которая с минимальным счетом (1:0) победила Аргентину.

Важно! Финал чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря в Катаре и начнется в 17:00 по киевскому времени. В решающем поединке Мундиаля встретятся сборные Аргентины и Франции.