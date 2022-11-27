ФИФА начала расследование против Сербии на ЧМ-2022 из-за "аннексии" Косово

ФИФА открыла производство против футбольной ассоциации Сербии. Причиной стал баннер, который был развешен в раздевалке во время матча против Бразилии на чемпионате мира 2022 года.

Сербия в первом матче на ЧМ-2022 играла против Бразилии 24 ноября. Команда проиграла, пропустив два гола во втором тайме от Ришарлисона.

Детальнее Заявка на чемпионство: дубль Ришарлисона принес победу Бразилии в матче против Сербии – видео

После этого матча в соцсетях распространили фотографии с раздевалки сборной Сербии. На фото виден баннер, на котором изображена Сербия, куда включили и другую страну – Косово. А на самом баннере есть надпись "Нема предаje" – "Мы не сдаемся".

Такой же баннер был и на трибунах во время матча против Бразилии на ЧМ-2022.

Баннер на трибунах во время матча Бразилия – Сербия / Фото EPA-EFE

Министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку пожаловался на этот баннер. И дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против Сербии.

Независимость Косово

Косово – бывшая часть Сербии. В результате войны 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН.

17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире.

Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году.