ФИФА является таким же преступником, как и страна-агрессор, – экс-игрок сборной Украины Левченко

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал решение новые санкции ФИФА в отношении Российской Федерации. Он считает, что таких действий мало, а Россию необходимо отстранить от участия в чемпионате мира-2022.

Левченко: Неприемлемое решение ФИФА

Против сборной России у ФИФА ввели санкции. Теперь их команда должна участвовать в любых соревнованиях под названием "Русский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".

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Совершенно неприемлемое решение ФИФА позволить играть сборной России на международной арене. В этой ситуации – ФИФА является таким же преступником, как и страна-агрессор. И не надо мне говорить о спорте вне политики,

– сказал Левченко.

Новые санкции были введены в четверг, 27 февраля. Кроме названия у России отобрали гимн и флаг. Также домашние матчи пройдут на нейтральных стадионах, а болельщики-россияне не смогут посетить игры.

Соответствующее решение ФИФА не устраивает потенциальных конкурентов россиян: Польшу, Чехию и Швецию. Они требуют, чтобы Российская Федерация была лишена права участия в чемпионате мира-2022.

2 или 3 марта министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить это.

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