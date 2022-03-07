ФИФА хочет "дать заднюю": сборной России могут разрешить сыграть с Польшей

ФИФА может перенести стыковочный матч ЧМ-2022 Россия – Польша, несмотря на отстранение российской сборной от международных турниров.

По информации польского издания Interia, в ФИФА сейчас пытаются найти решение, которым Россия продолжит участие в квалификации.

К слову Стало известно, на когда перенесут матч сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022

В то время как в Украине от рук российских солдат погибает все больше мирных жителей, ФИФА до сих пор не наказала сборную России поражением в предстоящем матче плей-офф чемпионата мира, который должен состояться 24 марта в Москве.

Польша направила три письма в УЕФА

Польская футбольная ассоциация направила ФИФА три письма о нападении войск РФ на Украину. В первом, отправленном 22 февраля, поляки выразили обеспокоенность напряженной ситуацией и пригласили срочную позицию органа по этому поводу.

Во втором, подготовленном два дня спустя, Польская футбольная ассоциация, а также шведская и чешская федерации сообщили ФИФА о том, что их сборные не полетят в Москву на матчи плей-офф. 26 февраля было направлено важнейшее письмо, в котором поляки прямо заявили, что вообще не намерены играть с Россией.

Но ФИФА изо всех сил пытается найти решение, позволяющее ей не потерять Россию. Это было бы "безопасным" решением, тем более что россияне объявили, что будут обжаловать решение об устранении в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4630719-fifa-mozhet-perenesti-stykovoj-match-chm-2022-rossiya-polsha-na-iyun.html?utm_source=copypaste

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4630719-fifa-mozhet-perenesti-stykovoj-match-chm-2022-rossiya-polsha-na-iyun.html?utm_source=copypaste

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

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