ФИБА Европы ввела жестокие санкции против России

Российский спорт с каждым днем ​​страдает от санкций. Однако это ничто по сравнению с тем, что переживают украинцы.

ФИБА Европы солидарна с украинцами

Исполнительный комитет ФИБА Европы в среду, 2 марта, провел заседание, на котором были приняты решения, учитывая вторжение российских войск на территорию Украины. Отныне баскетболом в России ожидают жестокие санкции.

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Комитет принял следующие решения:

Запретить участие российских команд в клубных соревнованиях ФИБА Европы в дальнейших сообщениях;

Запретить участие российских официальных лиц, включая делегатов, супервайзеров, судей, в соревнованиях ФИБА Европы к последующим сообщениям;

Все игры украинских клубов в ФИБА Европы, клубные соревнования должны проводиться за пределами Украины, но в пределах европейского континента;

Отклонить заявку России на проведение Евробаскета ФИБА 2025. В то же время, процедура избрания страны, которая будет принимать турнир, пройдет по плану.

Согласно принятым решениям сезон клубных соревнований ФИБА Европы 2021-22 годов пройдет без российских команд, это касается Евролиги, Женского еврокубка и Кубка Европы ФИБА.

ФИБА Европы внимательно следит за ситуацией в Украине. Она может скорректировать свои решения, если Россия прекратит войну.

ФИБА Европы сожалеет о последствиях для отдельных лиц, клубов и национальных команд и надеется, что все члены европейской баскетбольной семьи скоро объединятся в мире.

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