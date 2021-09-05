Ферстаппен выиграл историческое гран-при

Начало гонки оказалось довольно прогнозируемым: Макс Ферстаппен удачно стартовал и начал отрываться от обоих болидов Mercedes. Больше всего отыграл Фернандо Алонсо, который взобрался на 2 позиции. Зато аж на 3 ступеньки опустился Антонио Джовинацци.

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Первым среди лидеров на пит-стоп заехал Льюис Хэмилтон: британец побывал в боксах на 21 круге. Сразу после Льюиса за новой резиной заехал и Ферстаппен.

Благодаря пит-стопу Хэмилтон отыграл несколько секунд. Однако Льюиса ждала еще одна остановка, когда Ферстаппен должен был ехать только с одной остановкой.

К 28 кругу Серхио Перес уже был на 11 месте: пилот Red Beull стартовал в гонке с пит-лейн.

Валттери Боттас, удерживавший лидерство после пит-стопов конкурентов, потерял его на 31 круге. Сначала Ферстаппен легко прошел финна, после чего Валттери пропустил и Хэмилтона.

На 38 круге едва палки в колеса команде Mercedes не вставил Себастьян Феттель. Немец пытался пройти соперника, его развернуло. В немца едва не влетел Боттас, который вовремя затормозил и объехал соперника.

На 40 круге Хэмилтон побывал в боксах во второй раз и уехал в бешеный трафик. Red Bull сразу ответил пит-стопом на следующем круге и Ферстаппен остался лидером гонки. Кроме того, Макс увеличил преимущество.

Льюис Хэмилтон долгое время жаловался своей команде на резину и ошибочную стратегию, но на 55 круге приблизился к Максу на полторы секунды. В то же время Перес в борьбе за 10 строчку уверенно прошел Даниэля Риккардо.

К сожалению, контактной борьбы среди группы лидеров не было. Только за 7 кругов до конца гонки Фернандо Алонсо устроил битву с Карлосом Сайнсом за 6 место, а Перес пытался забрать 9 строчку в Ландо Норриса.

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В борьбе двух испанцев победу одержал Алонсо и вышел на 6 строчку. Последний обгон в гонке совершил неудержимый Перес, завоевавший 8 место.

На 71 круге Валттери Боттас несмотря на предупреждение команды продемонстрировал лучший круг. Хэмилтон намеренно заехал за новой резиной, чтобы отобрать один у своего партнера. Льюису все-таки удалось быстрее всего проехать круг.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Фернандо Алонсо (Alpine)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Серхио Перес (Red Bull)

9. Эстебан Окон (Alpine)

10. Ландо Норрис (McLaren)