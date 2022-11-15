Одноклубник Роналду в МЮ холодно поздоровался с Криштиану в сборной Португалии: интересное видео

До чемпионата мира-2022 в Катаре осталось всего 5 дней, а атмосфера между некоторыми футболистами в сборной Португалии далеко не самая лучшая. Все из-за скандального интервью Криштиану Роналду.

В преддверии приезда футболистов в расположение сборной Португалии Криштиану Роналду дал одиозное интервью Пирсу Моргану. Во время разговора нападающий рассказал о его проблемах на клубном уровне.

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Похоже, что Роналду договорился

Он обвинил Манчестер Юнайтед в измене и заявил, что "красные дьяволы" пытаются его удалить из команды. Также Роналду рассказал, что не уважает главного тренера Эрика тен Гага, так же относящегося к нему.

Такое интервью сильно разозлило не только персонал, тренеров Юнайтед, но и самих футболистов. Последствия скандального интервью уже выливаются в Роналду.

Бруно Фернандеш, являющийся одноклубником Криштиану в МЮ, холодно поздоровался с форвардом по приезду в расположение сборной Португалии.

Фернандеш сказал партнеру по команде, после чего лицо Роналду кардинально изменилось в эмоциях. Похоже, он понял, почему так неприветливо Бруну с ним поздоровался.

Поздравления Фернандеша и Роналду в сборной: смотрите видео

24 ноября сборная Португалии начнет свой путь на чемпионате мира-2022. В этот день сборная во главе с Роналдом сыграет против Ганы. Уже 28 ноября португальские футболисты проведут игру против Уругвая, а завершат групповой раунд матчем против Южной Кореи (2 декабря).

Интересно, что Роналду уже давно всеми своими действиями показывает, что хочет покинуть манчестерский клуб. Криштиану не подает руку главному тренеру, не подходит к фанатской трибуне, отказываться выходить на замену и даже позволяет себе покидать стадион еще до финального свистка поединка.