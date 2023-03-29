Легендарных тренеров Арсенала и Манчестер Юнайтед включили в Зал славы АПЛ

Первыми тренерами, получившими награду, стали легенды АПЛ Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Это самая высокая индивидуальная награда, которую присуждает Лига.

29 марта 2023 года легендарные тренеры Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы. Дуэт выдающихся соперников на двоих завоевал 16 титулов АПЛ.

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Зал славы отмечает людей, имеющих исключительный опыт успеха и внесших значительный вклад в Премьер-лигу с момента ее основания в 1992 году.

Непревзойденный Алекс Фергюсон

Шотландец Алекс Фергюсон – самый успешный тренер в истории Премьер-лиги. Он завоевал рекордные 13 титулов, в том числе три сезона подряд в двух частных случаях.

Фергюсон тренировал "манкунианцев" в течение 27 лет. 81-летний специалист в сезоне 1991/92 обеспечил Манчестер Юнайтед первый успех в чемпионате начиная с 1967 года. Шотландец 11 раз становился тренером года в АПЛ, тренером месяца – 27 раз. После чемпионства 2012/13 Фергюсон покинул тренерский мостик "красных дьяволов".

Достижения тренера "канониров"

Его коллега Арсен Венгер 22 сезона тренировал Арсенал, что являюется рекордом АПЛ. Французский специалист трижды приводил "канониров" к чемпионству. В сезоне 2003/04 лондонцы стали единственной командой в истории турнира, которая выиграла титул и не уступила ни в одном поединке. Он трижды признавался тренером сезона АПЛ в 1998, 2002 и 2004 годах. В Премьер-лиге Венгер провел рекордные 828 матча.

Отметим, что Зал славы был основан в 2021 году. В него включены 16 футболистов: Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Рой Кин, Уэйн Руни, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Тьерри Анри, Патрик Виейра, Алан Ширер, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Стивен Джеррард, и Ианн Райт.