Ференцварош потерпел очередное поражение в матче с незасчитанным голом Зубкова

Ференцварош 6 февраля дома принимал Пакш. Хозяева сенсационно были разгромлены соперником.

Фиаско Ференцвароша

Александр Зубков вышел в стартовом составе Ференцвароша. Уже на 19-й минуте при счете 0:1 в пользу Пакша украинец мог сравнять цифры на табло, сообщает 24 канал.

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Но гол правого вингера хозяев отменили из-за офсайда. После чего соперник Ференцвароша продолжил забивать. Еще по одному мячу в первом и втором таймах установили окончательный счет встречи 0:3 в пользу гостей.

Ференцварош продолжает падение в чемпионате Венгрии. Клуб потерпел уже четвертое фиаско в шести поединках. Российский тренер команды Станислав Черчесов не может наладить игру Ференцвароша.