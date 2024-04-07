Скандал в Турции: Фенербахче покинул поле на первой минуте матча за Суперкубок - видео

Галатасарай без боя стал обладателем Суперкубка Турции. Битва стамбульских команд продлилась одну минуту, после чего футболисты Фенербахче самовольно ушли в раздевалку.

В турецком футболе разгорается громкий скандал. Один из грандов Фенербахче угрожает выходом из местной Суперлиги. Стамбульская команда уже начала бойкотировать местные матчи, пишет 24 канал.

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Саботаж Суперкубка

"Канарейки" должны были сыграть матч против своего главного принципиального соперника Галатасарая в Суперкубке Турции. Впрочем, руководство клуба, по сути, отказалось от возможности побороться за трофей.

Фенербахче выставил на матч юношеский состав возрастной категории U-19. Более того, сама игра продлилась всего одну минуту. Уже на 50-й секунде форвард Мауро Икарди отметился голом за Галатасарай.

Как Икарди забил на первой минуте:

Сразу после этого футболисты Фенербахче самовольно покинули поле. Судьям оставалось только завершить игру и присудить Галатасараю техническое поражение.

Фенербахче снимется с чемпионата?

Причина такой позиции Фенербахче возникла в середине марта после игры против Трабзонспора в чемпионате. "Канарейки" выиграли 3:2, но фанаты хозяев выбежали на поле и применили физическую силу к игрокам гостей.

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Впрочем, местная федерация не применила никаких санкций к Трабзонспору. Кроме того, Фенербахче обвиняет и судейский корпус в ангажированности и ошибках в пользу Галатасарая. Из-за этого "канарейки" готовы начать процедуру снятия с чемпионата.

Именно эти две стамбульские команды ведут борьбу за чемпионство. За семь туров до финиша сезона Галатасарай опережает Фенербахче на два очка. Претенденты на золото Суперлиги встретятся в очной битве в предпоследнем туре.