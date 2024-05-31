Жозе Моуриньо близок к возвращению на тренерскую скамью: кто хочет пригласить "Особенного"

Легендарный наставник не планирует оставаться надолго без работы. Впрочем на этот раз Моуриньо готов принять клуб не из топ-лиги.

В этом году Жозе Моуриньо остался без работы. Португальского тренера в январе уволили из Ромы из-за неудовлетворительных результатов в сезоне.

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Моуриньо едет в Турцию

Похоже, что "Особенный" надолго без работы не останется. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что 61-летний тренер близок к договоренности с Фенербахче.

Турки планируют в ближайшее время согласовать все формальности с Моуриньо и объявить о его назначении. Контракт будет рассчитан на два сезона.

Сейчас тренером "канареек" является экс-игрок клуба Исмаил Картал. В прошлом сезоне под его руководством команда стала вице-чемпионом Турции, набрав аж 99 очков в 38-ми матчах.

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Новый заход в Лигу чемпионов

В этом сезоне Фенербахче будет играть в Лиге чемпионов, где начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Напомним, что Жозе Моуриньо дважды в своей карьере выигрывал ЛЧ.

В 2004 году "Особенный" привел к трофею Порту, а через шесть лет в 2010-м сделал лучшим клубом Европы Интер. Также Моуриньо поработал в Бенфике, Лейрии, Челси, Реале, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме. На его счету 26 трофеев.