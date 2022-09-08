Цыганков забил гол в ворота Фенербахче эффектным ударом в ощупь: видео

Киевское Динамо в матче с Фенербахче в Лиге Европы сумело сравнять счет благодаря голу Виктора Цыганкова.

Динамо пропустило гол в матче против Фенербахче в первом тайме после подачи с углового.

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Во втором тайме Динамо сумело сравнять счет. Одна из немногих атак киевского клуба закончилась тем, что Буяльский обыграл на левом фланге двух соперников, после чего прострелил в штрафную. Именно туда вбежал пробивший в прикосновение Цыганков.

Мяч летел в угол ворот, и голкипер пытался добраться до него. Но только кончиками пальцев задел его.

Видео гола Цыганкова