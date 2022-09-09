Не автор единственного гола киевлян: кто стал лучшим игроком Динамо в игре против Фенербахче

Динамо неудачно стартовало в групповом раунде Лиги Европы. Киевляне проиграли турецкому Фенербахче.

И это не Цыганков

Два мяча влетело в ворота Георгия Бущана. Зато динамовцы ответили однажды, голом отличился Виктор Цыганков.

Больше о матче Бельгийская ложка дегтя: Динамо терпит горькое поражение от Фенербахче – видео голов

Однако даже два пропущенных гола не помешали Бущану стать одним из лучших игроков Динамо по итогам поединка против Фенербахче. Статистический портал WhoScored оценил игру Георгия в 7.1. Такой же бал получил Виталий Буяльский.

Отметим, что тренер Фенербахче Жорже Жезуш обвинил Бущана в затягивании времени. Вроде бы голкипер отлеживался на поле с мячом еще с 25-й минуты первого тайма.

Автор единственного гола киевлян во встрече Цыганков был оценен в 7.0.

Лучшим игроком матча стал Густаво Энрике, открывший счет в поединке – 7.9.

Фенербахче – Динамо: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored

Следующий матч Динамо в Лиге Европы состоится 15 сентября. Соперником будет АЭК Ларнака из Кипра. Фенербахче в тот же день сыграет на выезде против Ренна.