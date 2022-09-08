Как Динамо пропустило досадный гол на 90+2 минуту в матче против Фенербахче и проиграло: видео

Киевское Динамо сыграло свой первый матч в групповом этапе Лиги Европы. Команда на выезде уступила турецкому Фенербахче.

Для Динамо и Фенербахче это был третий матч в этом сезоне. До этого команды играли в квалификации Лиги чемпионов и тогда по сумме двух матчей Динамо прошло дальше. 8 сентября в матче группового этапа Лиги Европы Фенербахче взяло реванш за это досадное поражение.

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Турецкая команда забила гол в ворота Динамо в первом тайме после подачи с углового.

Однако во втором тайме Цыганков чуть ли не первым ударом в створ соперника сравнял счет. И все шло к тому, что матч закончился вничью. И это бы продолжило положительную статистику для Динамо, которое никогда не проигрывало Фенербахче на их поле.

Но на 90+2 минуте хозяева поля забили победный гол. После мощного вброса аута (мяч забросили в штрафную), Энрике, который до этого забил гол, головой сбросил мяч на дальнюю штангу. Там никем не прикрытый Батшуай в касание мощно с близкого расстояния отправил мяч под перекладину ворот Динамо.

Видео гола Батшуаи в ворота Динамо