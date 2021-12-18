Фейл года: перед боем россиянина Бетербиева курьезно перепутали гимн России с гимном СССР

Артур Бетербиев отправил в нокаут Маркуса Брауна и успешно защитил чемпионский титул. Однако не обошлось без эпических моментов перед поединком.

Сначала взвешивание, а теперь гимн

36-летнему российскому боксеру понадобилось девять раундов для того, чтобы нокаутировать соперника из США. И даже окровавленное лицо не помешало Артуру Бетербиеву успешно защитить титул чемпиона в бою с Маркусом Брауном.

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Он нанес оппоненту только второе поражение в его карьере. Но не все прошло так гладко. Перед началом поединка Бетербиеву включили не тот гимн. Вместо гимна России на арене в Монреале звучал гимн СССР, а также прозвучал гимн Канады, где состоялся поединок. Организаторы допустили курьезную ошибку.

Хотя во время выхода россиянина на ринг организаторы не спутали музыку.

Выход Бетербиева на ринг: смотрите видео



Встреча Бетербиева могла быть сорвана. Российский боксер превысил допустимую норму веса на взвешивании, поэтому прибег к крайним методам. Артур снял нижнее белье, чтобы хоть как-то уложиться в лимит. Но и это не помогло.

Спортсмену дали несколько часов, чтобы исправить ситуацию и сбросить лишние 75 граммов. С этой задачей Бетербиев справился на отлично и получил допуск к поединку.