Забыла правила тенниса: финалистка Australian Open повеселила ранним празднованием – видео

Даниэль Коллинз преждевременно начала радоваться победе над Каролиной Муховой. Девушка забыла, что правила тайбрейка на чемпионский сет другие.

На Australian Open продолжается стадия 1/32 финала. Пока главные фаворитки женского турнира не вылетали, а самой большой сенсацией можно назвать победу украинки Калининой над 15-й ракеткой мира Петрой Квитовой.

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Также остается в гонке за титулом и американка Даниэль Коллинз, которая в прошлом году вышла в финал Australian Open, проиграв Эшли Барти (3:6, 6:7). Теперь же она в первом раунде спортсменку без страны Анну Калинскую (7:5, 5:7, 6:4).

Следующей ее оппоненткой стала Каролина Мухова из Чехии. Первый сет американка проиграла на тайбрейке – 6:7 (1:7). Второй же выиграла уверенно 6:2. А в решающем сете с Даниэль произошла курьезная ситуация. 24 канал.

Забыла правила тенниса

Игра снова дошла до тайбрейка, где она вела 6:3 и выиграла после этого подачу, сделав счет 7:3. После этого Коллинз подняла руки к горе и порадовалась якобы победе, а затем пошла к сопернице и арбитру здороваться.

Видео фейла Коллинз:

Вот только теннисистка забыла правила решающего тайбрейка. Обычно он длится до семи побед одной из спортсменок, но если этот тайбрейк определяет победителя пары (как было в этом случае, он должен продолжаться до десяти побед.

Забыв это правило, американка порадовала как судью, так и зрителей на корте. Впрочем, в конце концов своего она не упустила, выиграв тайбрейк со счетом 10:6. Ее соперницей в 1/16 финала станет Елена Рыбакина из Казахстана.

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К слову, в третий круг Australian Open вышли сразу три украинки из пяти. Екатерина Байндль будет противостоять Елене Остапенко (Латвия), Марта Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой, а Ангелина Калинина сойдется с Барборой Крейчиковой из Чехии.