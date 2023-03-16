Дончане посыпались: Фейеноорд второй раз за тайм поразил ворота Шахтера – видео крутого выстрела

Роттердамская команда вчистую обыгрывает гостей из Украины. Уже к середине первой половины хозяева забили дважды благодаря нападающему Хименесу и хавбеку Кокчу.

Донецкий Шахтер проводит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде с роттердамским Фейеноордом, с которым неделю назад расписали ничью (1:1). 24 канал.

Следите с нами Фейенорд – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

"Горняки" плохо начали первый тайм. Уже на девятой минуте "красно-черные" открыли счет благодаря финту и точному удару Хименеса.

А уже в середине первой половины подопечные Арне Слота удвоили преимущество. Шахтер на левом фланге потерял мяч, Шиманский доставил его капитану Кокчу. Турецкий хавбек нашел момент для удара и дальним выстрелом поразил нижний угол ворот Трубина.

Видео гола Кокчу: