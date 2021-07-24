Украина получит вторую медаль на Олимпиаде-2020 в фехтовании: кто принесет награду

На летних Олимпийских играх в Токио в воскресенье, 25 июля, состоится второй соревновательный день, во время которого будут разыграны очередные медали. Украина надеется пополнить медальную копилку по крайней мере одной медалью.

Кто получит вторую медаль для Украины

В мужской шпаге Украина будет представлена тремя спортсменами. Честь Украины будут отстаивать Богдан Никишин, Роман Свичкар и Игорь Рейзлин.

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Едва ли не самые большие надежды возложены на Рейзлина, который дважды поднимался на подиум чемпионатов мира. В 2019 году Игорь стал бронзовым призером в индивидуальной шпаге. В команде Рейзлину удалось завоевать "серебро".

В отличие от большинства спортсменов, Рейзлин пропустит раунд 1/64 финала благодаря своему рейтингу. Поэтому сейчас первый соперник Рейзлина на Олимпиаде – не известен.

Соперник Рейзлина по 1//32 определится в противостоянии титулованного швейцарца Беньямина Штеффена и чемпиона Европы Павла Сухова, который выступает Олимпийский комитет России.

Сейчас украинца Рейзлина считают одним из фаворитов Олимпиады. Его победу в турнире по шпаге в букмекерской компании Favbet оценивают коэффициентом 2,75.

Главные соперники украинца – чемпион мира 2019 года в индивидуальной шпаге венгр Гергей Шиклоши и представитель Олимпийского комитета России Сергей Беда.

Именно беда победил Рейзлина в полуфинале чемпионата мира-2019, но проиграл Шиклоши в финале. Букмекеры предлагают коэффициент 2,25 на то, что Шиклоши выиграет "золото" Олимпиады. Если же это удастся Беде – коэффициент 3,25.

Заметим, что на пути к потенциально финалу Рейзлин встретится с Бедой, а не Шиклоши. Наш спортсмен может встретиться с Бедой в полуфинале.

Финальные противостояния по фехтованию в Токио пройдут с 12:00 до 16:25 по киевскому времени