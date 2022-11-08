Футболист Реала случайно выбил мяч на балкон соседнего дома во время матча: видео курьеза

Мадридский Реал уступил в матче чемпионата Испании на выезде Райо Вальекано. Этот матч запомнился не только поражением "сливочных", но и курьезным случаем в конце встречи.

Матч между Райо Вальекано и Реалом состоялся в Мадриде на "Эстадио де Вальекас". К этому стадиону примыкают жилые дома, так что за матчами кое-кто может наблюдать прямо с балкона своей квартиры.

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В этом матче хозяева поля быстро забили гол. Но игроки "Реала" после этого забили дважды. Хотя на перерыв команды ушли за ничейного счета. А уже после перерыва сначала Райо Вальекано остался в меньшинстве из-за удаления, а после этого забил с пенальти и вышел вперед в счете.

Не желая проиграть этот матч, в конце встречи футболисты Реала устроили настоящий штурм ворот соперника. В одном из эпизодов после подачи с углового мяч подхватил Федерико Вальверде и мощно пробил.

Вот только мяч после его удара полетел не в ворота, а на балкон дома рядом. Но самое интересное, что в это время на этом балконе были люди, которые снимали происходящее на поле. И момент этого попадания мяча тоже попал на видео. А видео сразу стало вирусным в соцсетях.

Стоит отметить, что Вальверде славится своими сильными ударами по мячу. В матче против сборной Ирана он по меньшей мере трижды отправлял соперников в нокдаун.