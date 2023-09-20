Стремятся к равенству: федерация футбола Испании совершает революцию на уровне сборных

Королевская федерация футбола Испании решила сравнить свои национальные команды среди мужчин и женщин. Теперь в сборной Испании не будет приставок "мужской" и "женской".

Испанская футбольная федерация больше не будет разделять национальные команды на мужские и женские. Теперь обе сборные будут выступать под всеобщим "королевским брендом".

Смотрите также Размахивали деньгами: фаны Црвены Звезды устроили провокацию во время матча против МанСити в ЛЧ

Хотят изменить международный футбол

В RFEF хотят разрушить стереотип, что футбол не является женским видом спорта. В любимую игру миллионов могут играть женщины наравне с мужчинами.

Кроме символического шага, мы хотим, чтобы это означало изменение концепции и признания того, что футбол – это футбол, кто бы им ни занимался,

– рассказал временный президент федерации Педро Роша.

Отметим, что сборная Испании стала победительницей женского чемпионата мира-2023 по футболу. Это дебютный подобный трофей для красной фурии. В финале испанки минимально обыграли Англию 1:0. Третье место этого Мундиаля получили шведки, обыгравшие Австралию (2:0).

Уже 22 сентября испанки стартуют в Лиге наций матчем против Швеции. Также в одну группу с "фурией роха" попали Швеция, Италия и Швейцария.

Что касается мужской национальной команды, то подопечные Луис де ла Фуэнте провели два сентябрьских поединка отбора на Евро-2024. У обеих одержали разгромные победы – над Грузией 1:7 и Кипром 6:0.

После 4-х сыгранных матчей мужская сборная Испании идет на втором месте группы "А", набрав 9 баллов. Испанцы неожиданно опережают шотландцы (15 очков).