Іспанська футбольна федерація більше не буде ділити національні команди на чоловічі та жіночі. Тепер обидві збірні будуть виступати під загальним "королівським брендом".

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Хочуть змінити міжнародний футбол

У RFEF хочуть зруйнувати стереотип, що футбол не є жіночим видом спорту. В улюблену гру мільйонів можуть грати жінки на рівні із чоловіками.

Крім символічного кроку, ми хочемо, щоб це означало зміну концепції та визнання того, що футбол – це футбол, хто б ним не займався,

– розповів тимчасовий президент федерації Педро Роша.

Відзначимо, що збірна Іспанії стала переможницею жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу. Це дебютний подібний трофей для "червоної фурії". У фіналі іспанки мінімально обіграли Англію 1:0. Третє місце цього Мундіалю здобули шведки, які переграли Австралію (2:0).

Вже 22 вересня іспанки стартують у Лізі націй матчем проти Швеції. Також в одну групу із "фурією роха" потрапили Швеція, Італія та Швейцарія.

Щодо чоловічої національної команди, то підопічні Луїс де ла Фуенте провели два вересневі поєдинки відбору на Євро-2024. В обох із них здобули розгромні перемоги – над Грузією 1:7 та Кіпром 6:0.

Після 4-х зіграних матчів чоловіча збірна Іспанії йде на другому місці групи "А", набравши 9 балів. Іспанців несподівано випереджають шотландці (15 очок).