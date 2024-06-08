Жалоба Украины помогла: Федерацию шахмат России отстранили от членства в ФИДЕ

Комиссия по этике Международной организации шахматистов (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства на два года. Это произошло после того, как организация получила жалобу от Федерации шахмат Украины.

Датский гроссмейстер Петер Гейне Нильсен и украинский гроссмейстер Андрей Барышполец, а затем и Федерация шахмат Украины подали жалобу в Международную организацию шахматистов. Причиной этому является то, что Федерация шахмат России включила в свой состав клубы с оккупированных территорий Украины, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Федерация шахмат России временно отстранена от членства в ФИДЕ

Поводом для отстранения стало включение в свой состав шахматных клубов с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также аннексированного Крыма. В частности, в жалобе, которую подала Украина указывается, что Федерация шахмат России связана с лицами, которые находятся под международными санкциями.

Комиссия по этике признала Федерацию шахмат России и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича виновными в жалобе, которую подала Федерация шахмат Украины. Организация приняла решение отстранить Россию от членства сроком на два года. Наказание могут приостановить, если Федерация шахмат России исправится по всем обвинениям. Аркадий Дворкович получил выговор.

Федерация шахмат России собирается обжаловать решение Комиссии по этике, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение ФИДЕ "несправедливое" и принято "из-за недоразумения, которое удастся преодолеть".

Напомним, что россиянин Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года.