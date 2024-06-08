Скарга України допомогла: Федерацію шахів Росії відсторонили від членства у ФІДЕ

Комісія з етики Міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства на два роки. Це сталося після того, як організація отримала скаргу від Федерації шахів України.

Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен та український гросмейстер Андрій Баришполець, а згодом і Федерація шахів України подали скаргу до Міжнародної організації шахістів. Причиною цьому є те, що Федерація шахів Росії включила у свій склад клуби з окупованих територій України, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Федерація шахів Росії тимчасово відсторонена від членства в ФІДЕ

Приводом для відсторонення стало включення у свій склад шахових клубів з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також анексованого Криму. Зокрема у скарзі, яку подала Україна вказується, що Федерація шахів Росії пов'язана з особами, які знаходяться під міжнародними санкціями.

Комісія з етики визнала Федерацію шахів Росії та президента ФІДЕ Аркадія Дворковича винними у скарзі, яку подала Федерація шахів України. Організація ухвалила рішення відсторонити Росію від членства терміном на два роки. Покарання можуть призупинити, якщо Федерація шахів Росії виправиться за всіма обвинуваченнями. Аркадій Дворкович отримав догану.

Федерація шахів Росії збирається оскаржити рішення Комісії з етики, а прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що рішення ФІДЕ "несправедливе" і прийняте "через непорозуміння, яке вдасться подолати".

Нагадаємо, що росіянин Аркадій Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року.