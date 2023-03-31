Нарушителей накажут: Федерация футбола Франции не будет идти на уступки игрокам-мусульманам

Во Франции отказались делать вынужденные остановки в матчах. Футболистам-мусульманам, играющим в Англии повезло больше.

Комиссия арбитров Федерации футбола Франции запретила делать паузы в матчах во время Рамадана. А вот Английская Премьер-лига готова изменить свои правила, чтобы футболисты имели возможность разговиться.

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Радикальные решения

Во французских футбольных лигах достаточно исполнителей, исповедующих ислам. В частности, звезда ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими, который в свое время называл одну из главных причин перехода в состояние столичного коллектива именно мусульманский парижский муниципалитет.

Но вот арбитры не согласны с тем, что Рамадан должен вносить изменения в игру. Они придерживаются мнения, что футбольное поле, стадион, спортзал является не территорией для политического или религиозного самовыражения, а местом нейтралитета. Здесь должны властвовать ценности спорта: равенство, братство, беспристрастность, обучение уважения к судье, себе и другим.

К тому же лицо, которое будет нарушать положение, будет привлечено к дисциплинарной или уголовной ответственности за любые выступления или выступления политического, идеологического, религиозного или профсоюзного характера.

Эти перерывы не соответствуют положениям Устава FFF. Федерация и ее децентрализованные органы, как органы, ответственные за миссию публичной службы, делегированную государством, защищают фундаментальные ценности Французской Республики и должны применять средства для предотвращения какой-либо дискриминации или нарушения достоинства личности, в частности из-за своих политических и религиозных убеждений,

– говорится в сообщении федерации.