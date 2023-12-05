FAVBET патронирует роту ударных БПЛА "ФАВОРИТ" под командованием Дениса Перча

При поддержке украинской компании военным передана материально-техническая помощь на сумму более 14 млн грн. В FAVBET заявили, что будут участвовать в обеспечении подразделения на постоянной основе.

В первый пакет помощи при поддержке FAVBET вошло более 300 наименований техники, оборудования и амуниций, в том числе:

7 автомобилей, в том числе шесть внедорожников Nissan Navara, Nissan Pathfinder и бус Volswagen T5

Более 100 дронов разного назначения

Сопутствующее оборудование и расходные материалы для БпЛА: 3D очки для FPV дронов, аккумуляторы, приемники и усилители сигнала, политические стеки, видеокамеры, пульты управления, запасные пропеллеры;

Комплект амуниции и оборудования для повседневной деятельности роты: комплексы спутниковой связи Starlink, зарядные станции, обогреватели, рюкзаки, планшеты, компьютеры, модемы и т.д.

Смотрите также Бондарев завершил картинговый сезон вручением кубка на церемонии FIA karting Prize Giving

"Сегодня это один из важнейших проектов компании с точки зрения поддержки ВСУ. Наша цель - обеспечить подразделение всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Мы хорошо понимаем, что это долговременное обязательство, и мы готовы поддерживать роту столько и в том объеме, как этого потребует ситуация на фронте", - комментирует президент благотворительного фонда FAVBET Foundation и основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

"ФАВОРИТ" — обновленное подразделение ВСУ, действующее под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) и вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Подразделение Дениса принадлежит к числу так называемых «РУБАК» или рот ударных беспилотных авиационных комплексов, которые с помощью дронов проводят разведывательные и ударные миссии.

Большинство бойцов "ФАВОРИТА" - представители единоборств и других видов спорта, многие из них были знакомы еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, по словам командира, объединяет их в первую очередь не спорт, а знание военного дела, которое они получили в ходе регулярных тренировок и выполнения реальных задач на передовой.

До того, как возглавить "ФАВОРИТ", Денис Перч путь от разведчика до командира разведывательной роты. Осенью 2022 года он принимал участие в контрнаступлении на Харьковщине, а после выполнял боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях.





Фото предоставлены ротой "ФАВОРИТ"