Favbet и Parimatch встретятся для открытой профессиональной дискуссии на iForum2021

18 июня состоится iForum 2021 на НСК "Олимпийский", где Наталья Гилевич, генеральный директор ООО "Париматч", и маркетинг-директор FAVBET Алексей Церковный, примут участие в панельной дискуссии на тему "Оцифровка азарта" – изменения ландшафта индустрии развлечений в Украине".

Впервые в истории представители двух ведущих букмекерских компаний встретятся на большой сцене для обсуждения: что такое игорный бизнес и беттинг в цивилизованном виде, специфика взаимоотношений между государством и участниками рынка, перспективы развития в Украине, и что это даст всем нам – украинцам.

Общий знаменатель всей индустрии развлечений, не только цифровой – "главный наш конкурент – время". В сутках по-прежнему 24 часа. А на развлечение себя любимого платежеспособный гражданин способен выделить совсем не так много времени. Вот в этом месте мы все и встречаемся – рыбалка с видеоигрой, просмотр Нетфликса с визитом в Мультиплекс, сауна с просмотром роликов на Ютубе.

Сейчас в список онлайн-развлечений прилагается целый список ресурсов, в которых украинец без всяких ВПН и без нарушения закона может себя развлечь на все свои деньги, и, если повезет, закрыть браузер немного богаче, чем открыл его.

Напоминаем, что Решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ" получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а компания "Паріматч" – лицензию на ведение букмекерской деятельности онлайн-казино в Украине.

Будут ли "автономные проявления игорного бизнеса" – казино, залы игровых автоматов и, самое главное – в каком виде?

Зачем вообще в 2021 году нужен офлайн-игорный бизнес?

Чем сейчас развлекаются украинцы, которые будут активными игроками?

Как будет выглядеть "хит-парад азарта" через год?

Об этом, и многом другом узнавай на панельной дискуссии iForum 2021.

Будь внутри самого интересного.