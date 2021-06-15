Вперше в історії представники двох провідних букмекерських компаній зустрінуться на великій сцені для обговорення: що таке гральний бізнес і беттінг в цивілізованому вигляді, специфіка взаємин між державою й учасниками ринку, перспективи розвитку в Україні, і що це дасть всім нам – українцям.

Спільний знаменник всієї індустрії розваг, не тільки цифровий – "головний наш конкурент – час". В добі, як і раніше, 24 години. А на розвагу себе улюбленого платоспроможний громадянин здатний виділити зовсім не так багато часу. Ось в цьому місці ми всі й зустрічаємося – рибалка з відеогрою, перегляд Нетфлікса з візитом в Мультиплекс, сауна з переглядом роликів на Ютубі.

Зараз в список онлайн-розваг додається цілий перелік ресурсів, в яких українець без жодних ВПН та без порушення закону може себе розважити на всі свої гроші, і, якщо пощастить, закрити браузер трохи багатшими, ніж відкрив його.

Нагадуємо, що Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, а компанія "Паріматч" – ліцензію на ведення букмекерської діяльності та онлайн-казино в Україні.

Чи будуть "офлайнові прояви грального бізнесу" – казино, зали гральних автоматів і, найголовніше - в якому вигляді?

Навіщо взагалі у 2021 році потрібен офлайн-гральний бізнес?

Чим зараз розважаються українці, які будуть активними гравцями?

Як буде виглядати "хіт-парад азарту" через рік?

Про це, та багато іншого дізнавайся на панельній дискусії iForum 2021.

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