Совместный просмотр жеребьевки ЛЧ от FAVBET и Шахтера: с кем сыграет чемпион Украины

В четверг, 29 августа, состоялась жеребьевка основного этапа обновленной Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Своих соперников узнал единственный представитель от Украины –донецкий Шахтер.

Донецкая команда наблюдала за церемонией в столице Украины. Компания FAVBET, которая является титульным партнером Шахтера, совместно с командой клуба устроила в Киеве прямую трансляцию жеребьевки с участием тренерского штаба, игроков и журналистов.

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Непростой жребий для "горняков"

Почетными ведущими церемонии в Монако стали мировые футбольные звезды – легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон и португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду.

Партнерство FAVBET и Шахтера длится уже более года. За это время мы устроили много крутых событий для футбольного сообщества, вместе с командой радовались Кубку Украины и победе над Барселоной. Рады сопровождать клуб в новом сезоне и желаем начать его победами,

– рассказал директор по спортивному маркетингу FAVBET Денис Якимов.

Результат жеребьевки приобрел новый стиль. Команды определяла компьютерная система. Каждый из клубов получил по два соперника из каждой корзины. Напомним, что 36 клубов были поделены на 4 корзины по 9 команд.

Соперники Шахтера:

Бавария Мюнхен (Германия) – игра на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене, что является домашней ареной Шахтера в этом сезоне.

Боруссия Дортмунд (Германия) – на выезде.

Аталанта Бергамо (Италия) – дома.

Арсенал Лондон (Англия) – на выезде.

Янг Бойз Берн (Швейцария) – дома.

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – на выезде.

Брест (Франция) – дома.

Болонья (Италия) – на выезде.

Обратите внимание! Расписание матчей с участием донецкого Шахтера станет известно до 31 августа.

В этом году в УЕФА отказались от привычных групповых раундов, когда команды разбиты на группы по четыре участника. Зато будет единая таблица с результатами матчей для всех 36 команд, участвующих в групповом этапе. Каждая команда должна сыграть один матч с каждым из 8 соперников по результатам жеребьевки – 4 игры дома и еще 4 на выезде.

По итогам этого розыгрыша топ-8 команд сразу попадают в 1/8 финала, а клубы с 9 по 24 места сыграют 1/16. Остальные – выбывают.

В FAVBET рассказали, что уже готовят несколько активностей для фанатов специально к Лиге чемпионов. Их анонсы будут опубликованы на официальном сайте компании favbet.ua, а также на страницах в IG (instagram.com/favbet_ukraine/) и TG (t.me/favbetukraine)