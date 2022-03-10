Фасуем мешки с песком и таскаем их в блокпосты, – игрок Вереса укрепляет оборону Каменского

Полузащитник ровенского Вереса Никита Полюлях променял футбольный мяч на блокпост. Футболист помогает волонтерам и терробороне укреплять город во время войны.

Полюлях: Занимаемся укреплением и обороной города

28-летний полузащитник ровенского клуба решил физически помочь родному городу, готовящемуся к нападению российских оккупантов. Никита Полюлях укреплять блокпосты в Каменском, что в Днепровской области.

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Футболист Вереса рассказал, что не может и не хочет сидеть без дела в четырех стенах, поэтому решил заняться полезным делом. Полюлях носит мешки с песком к блокпоста в городе.

Сидеть дома в сложившейся обстановке неправильно, да и невыносимо. Решил помочь Родине, чем мог – физической силой. Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком и таскаем их в блокпосты или где еще понадобятся. Будем держать оборону Каменского!

– сказал центральный полузащитник.



Полюлях помогает родному городу / Фото с инстаграммы футболиста

В сезоне-2021/2022 Полюлях провел за Верес 18 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

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