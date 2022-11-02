Когда ближе к еврокубкам, чем основа: фарм-клуб Локомотива Тбилиси вышел в финал Кубка Грузии

В кавказской стране произошло интересное событие в местном Кубке. За трофей и путевку в Лигу конференций сразится вторая команда Локомотива, которая выступает в четвертом дивизионе.

Странный случай произошел в Кубке Грузии по футболу. В среду там определились финалисты турнира, который, как и местный чемпионат, проходит по системе весна-осень, пишет 24 канал.

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Одним из участников решающего матча за трофей станет фарм-клуб Локомотива по Тбилиси. Команда смогла преодолеть действующего обладателя трофея Сабуртало.

Фарм-клуб в финале Кубка

Основное время завершилось нулевой ничьей. Представитель элитного дивизиона доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления в начале второго тайма.

Экстратаймы также обошлись без голов, а в серии пенальти Локомотив-2 смог одержать верх, оба соперника не забили свои вторые удары. Очередь дошла уже до восьмого, когда игрок Сабуртало промахнулся, а фарм-клуба Локомотива – нет.

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В итоге команда, представляющая аж четвертый дивизион чемпионата Грузии, сразится за Кубок страны. Любопытно, что основная команда Локомотива смогла пройти всего одну стадию и покинула турнир еще в 1/8 финала.

Провал основной команды и еврокубки для дубля

Соперником второй команды тбилисского клуба станет Торпедо из Кутаиси. Коллектив сумел обыграть действующего лидера чемпионата Динамо Тбилиси (2:0), где сейчас выступает украинец Станислав Беленький.

Решающий матч за Кубок Грузии пройдет 7 декабря. Победитель турнира получит путевку в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон.

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Следует отметить, что основная команда Локомотива с треском проваливает сезон в элитном грузинском дивизионе. Столичный клуб уходит последним и отстает от ближайшего соперника более чем на 20 очков.