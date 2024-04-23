Украинец может пролететь мимо чемпионства: Трубин помог Бенфике победить середняка Португалии

В понедельник, 22 апреля, Бенфика гостила на поле Фаренсе в рамках 30-го тура чемпионата Португалии. "Орлы" одержали уверенную победу, но Анатолий Трубин не смог оставить свои ворота "на замке".

Фаренсе – Бенфика 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кьокчу, 16, Кабрал, 34, Каррерас, 67

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе Бенфики, которая уже на 16-й минуте матча повела в счете. Кёкчу вывел "орлов" вперед 0:1, информирует 24 Канал.

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Однако преимуществом гости владели лишь 7 минут, пока Беллуми не сравнял цифры на табло 1:1. До перерыва Бенфика смогла второй раз в этом поединке выйти вперед 1:2. Вторым голом в составе гостей из Лиссабона отметился 25-летний бразильский нападающий Кабрал.

На перерыв Бенфика ушла ведя в счете 1:2.

В середине второго тайма гости увеличили свое преимущество до двух голов – 1:3. Третий гол в ворота Фаренсе забил Каррерас.

"Орлы" полностью переиграли соперника и одержали заслуженную выездную победу 1:3.

К сожалению, Трубину не хватило совсем немного, чтобы сыграть на ноль.

К слову. Для Анатолия этот матч стал 45-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 44 гола и отыграл 16 "сухих" поединков.

Эта победа Бенфики принесла команде 3 очка, теперь в активе "орлов" 73 балла. Отставание от лидера сезона Спортинга составляет 7 пунктов. Шансы на чемпионство у клуба Трубина выглядят уже призрачными, ведь впереди лишь 4 тура до конца сезона.

Фаренсе с 31 баллом замыкает топ-10 турнирной таблицы португальского первенства.

Видеообзор матча Фаренсе – Бенфика

Свой следующий матч Бенфика проведет 27 апреля дома против Браги.