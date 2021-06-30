Фаны сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны

Матч между национальными сборными Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020 превратился в настоящий триллер. И не зря – игровое время закончилось победой со счетом 2:1.

А тем временем украинцы во всем мире присылают волны поддержки своей команде. В частности – поют Гимн Украины.

Смотрите здесь Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Неистовая поддержка сборной Украины

Вот одно из таких видео – просто из фан-зоны:

Пели Гимн Украины и украинцы на стадионе в Глазго – с трибун, ведь матч Украина со Швецией происходит именно там.

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