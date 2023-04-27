Украинцу уже не до шуток: фанаты Брентфорда высмеяли Мудрика из-за выбора перейти в Челси

Михаил Мудрик снова ничем не удивил в матче Челси. Украинец вышел в поединке против Брентфорда, но не спас команду от домашнего поражения.

22-летний левый вингер "аристократов" вышел на футбольное поле после перерыва. Михаил сменил в составе Челси Конора Галлахера счета 0:1 в пользу соперника.

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Пошутили из-за неудавшегося выбора Мудрика

За весь второй тайм Мудрик не нанес ни одного удара по воротам Брентфорда. Украинец снова покинул поле без дебютного гола в футболке лондонского клуба. Вместо этого второй мяч забили "пчелы", удвоив свое преимущество на "Стэмфорд Бридж".

Брентфорд нанес Челси домашнее поражение 0:2.

После поединка журналист 90min Шон Уолш на своей странице в твиттере рассказал об интересном эпизоде с участием Мудрика и болельщиков Брентфорда.

В конце первого тайма фанаты пчел обратились в сторону Михаила, который разминался у линии поля, готовясь к выходу на замену.

Ты должен был подписать контракт с большим клубом,

– воскликнули фанаты Брентфорда.

Этими словами болельщики "пчел" вспомнили, как их Брентфорд делал предложение Шахтеру по Мудрику, но последний выбрал Челси. Лондонский клуб утопает в льду. Брентфорд идет выше в турнирной таблице, занимая 9-ю строчку против 11-й в Челси.

"Аристократы" в последних 5-ти матчах после возвращения Фрэнка Лэмпарда потерпели 5 поражений. Игра "синих" вообще не соответствует их прозвищу "аристократы".

Для Мудрика появление на поле против Брентфорда стало уже 11 в АПЛ. Сейчас в активе Михаила всего 2 ассиста.