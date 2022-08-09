"Убирайся прочь, тебе здесь не рады": фанаты Ворсклы выступили против футболиста, игравшего в россии

Полтавская Ворскла объявила о подписании контракта с защитником Андреем Кравчуком. Предыдущим клубом украинского футболиста было московское торпедо.

Болельщики Ворсклы опубликовали обращение, где они жестко выступили против того, что клуб подписал Андрея Кравчука. Все потому, что футболист играл в России за московское торпедо. Туда он перешел в феврале 2021 года.

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"В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков, мягко говоря , сомнительной репутацией. Мы, осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем", - говорится в заявлении болельщиков полтавского клуба.

К своему сообщению болельщики добавили перевернутую фотографию футболиста в форме российского клуба.

"Андрей, убирайся прочь, тебе здесь не рады!", - подчеркнули фанаты Ворсклы.

Что касается Андрея Кравчука, то на юношеском уровне он учился в академии киевского Динамо. После чего перебрался в Шахтер. В 2018 году попал в молодежную команду другой донецкой команды – Олимпика. Именно в составе Олимпика он и дебютировал в УПЛ. Но в феврале 2021 решил перебраться в Россию, где присоединился к торпедо. Но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года покинул клуб. И очутился в Англии, где тренировался на базе Манчестер Сити с резервной командой.