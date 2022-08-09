Вболівальники Ворскли опублікували звернення, де вони жорстко виступили проти того, що клуб підписав Андрія Кравчука. Все через те, що футболіст грав у росії за московське торпєдо. Туди він перейшов в лютому 2021 року.

Варте уваги Динамо опинилося в топ-10 історичного рейтингу УЄФА: Мілан, Ліверпуль та Челсі далеко позаду

"У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією. Ми, засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем", – йдеться в заяві вболівальників полтавського клубу.

До свого повідомлення вболівальники додали перевернуту фотографію футболіста у формі російського клубу.

"Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!", – наголосили фанати Ворскли.

Щодо Андрія Кравчука, то на юнацькому рівні він навчався в академії київського Динамо. Після чого перебрався до Шахтаря. У 2018 році потрапив до молодіжної команди іншої донецької команди – Олімпіка. Саме в складі Олімпіка він і дебютував в УПЛ. Та в лютому 2021 року вирішив перебратися до росії, де приєднався до торпєдо. Але після повномасштабного вторгнення росії до України 24 лютого 2022 року покинув клуб. І опинився в Англії, де тренувався на базі Манчестер Сіті з резервною командою.