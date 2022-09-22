"Ненавидите россию – хлопайте в ладоши": украинцы зарядили мощный перфоменс в Глазго – видео

Сборная Украины не осталась без поддержки 12-го игрока в матче Лиги наций в Глазго. Болельщики Украины и Шотландии еще до начала поединка устроили сильный перфоменс.

Весь цивилизованный мир из Украины

Фанаты обеих национальных команд объединились в общей нелюбви к враждебной стране. Один из украинских болельщиков начал выкрикивать всех присутствующих в шотландском заведении: "Если вы все ненавидите россию, хлопайте в ладоши".

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Посетители заведения мгновенно подхватили кричалку украинца и почти все начали хлопать. Отметим, что делали это не только украинцев, но и шотландцы, которые еще раз доказали, что солидарны с Украиной в войне против россии.

Ни один из присутствующих не проявил себя негативно в сторону украинца, ставшего автором этого мощного заряда. Весь цивилизованный мир объединился вокруг ужасов, которые продолжает делать в Украине оккупанты.

Видео перфоменса от болельщиков

Во время матча команда Александра Петракова ощущала поддержку наших фанатов, не умолкавших ни на секунду. Немало сине-желтых флагов развевалось на трибунах в Глазго.

К сожалению, украинские футболисты не смогли отблагодарить болельщиков победой. Шотландия разгромила Украину, провалившую вторую 45-минутку – 3:0. "Сине-желтые" смогут взять реванш уже 27 сентября в польском Кракове. Это будет "домашняя" игра для подопечных Петракова.