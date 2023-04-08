Не дождались соперника: в Аргентине фанаты разбили автобус своей команды из-за курьезной ошибки

Болельщики Тигре были настроены напасть на игроков Сан-Паулу. Впрочем, в итоге они перепутали транспортные средства и чуть не навредили собственным футболистам.

Напали на своих

В Аргентине произошел скандал не без судьбы курьеза в преддверии матча Копа Судамерикана. Это второй по рейтингу международный турнир в Южной Америке аналог Лиги Европы на нашем континенте, пишет 24 канал.

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В первом туре групповой стадии местный Тигре принимал бразильский Сан-Паулу. Перед матчем болельщики аргентинцев решили устраивать "теплый прием" гостям.

Фанаты Тигре атаковали автобус, приезжавший на игру Копа Судамерикана. Впрочем, как оказалось, болельщики перепутали транспортное средство и в результате напали на автобус собственной команды, разбив стекло.

Это стало понятно после того, как футболист Тигре Аугустин Кардосо опубликовал фото из автобуса. Полузащитник держал в руках камни на фоне разбитого стекла и добавил подпись: "Опомнитесь, мы свои".

История принципиальных отношений

В итоге игра завершилась победой Сан-Паулу со счётом 2:0. Интересно, что история отношений бразильцев с Тигре остается принципиальной с 2012 года.

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Тогда команды играли между собой в финале Копа Судамерикана. Во время перерыва в матче в Бразилии игроки Тигре отказались выходить на второй тайм. Игроки заявили, что в подтрибунном помещении они были атакованы представителями Сан-Паулу и местной полицией.

Впрочем, местная конфедерация не поверила аргентинцам и присудила техническое поражение. Интересно, что по итогам первого тайма Сан-Паулу выигрывали со счетом 2:0, но остались в меньшинстве.