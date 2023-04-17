Больше унизив себя: в Бельгии фанаты забросали болельщиков соперника мертвыми крысами

Фанаты бельгийского Шарлеруа решили отличиться отвратительным поступком. Пострадали болельщики Стандарта.

Инцидент произошел в рамках 33 тура чемпионата Бельгии в матче между Шарлеруа и Стандартом. Болельщики "зебр" решили постигать фанатов "красных".

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Без тормозов

Таким поступком болельщики Шарлеруа больше пристыдили себя, чем фанатов соперника, однако и смогли временно порадовать свое эго. Первоочередно матч между командами приостановили на несколько минут из-за того, что фаны начали бросать с трибун дымовые шашки. Однако после возобновления встречи ситуация на стадионе только обострилась.

Болельщики Шарлеруа начали бросать в сектор фанатов Стандарта мертвых крыс. К тому же крысы были окрашены в красный (цвет Стандарта). Фаны "зебр" оказались достаточно последовательными, поэтому решили объяснить болельщикам "красных" свои действия по ним. Одна из групп болельщиков Шарлеруа – Storm Ultras, была одета в костюмы борьбы с вредителями и развернула баннер с надписью "борьба с крысами".

Представители и болельщики Стандарда были сильно возмущены данным инцидентом. К тому же фанаты соперника бросали мертвых животных в сектор, где присутствовали семьи и люди с ограниченными возможностями.

Мертвая крыса на секторе Стандарта / твиттер фаната "красных"