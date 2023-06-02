Едва не избили в аэропорту: фанаты Ромы атаковали судью финала Лиги Европы – зажигательное видео

Энтони Тейлор возвращался домой после судейства в финале Лиги Европы, в котором Севилья в серии пенальти обыграла Рому. Фанаты "волков" решили так провести главного арбитра из Будапешта, чтобы тот запомнился на всю жизнь.

31 мая Севилья и Рома определили победителя Лиги Европы в Венгерском Будапеште. В первом тайме "волки" повели в счете 0:1 благодаря точному удару от Пауло Дибалы. Правда, во втором тайме Рома снова забила, но теперь сделала это в свои ворота. Неудачником этого эпизода стал Джанлука Манчини.

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Английский судья запомнит этот финал навсегда

В основное и дополнительное время команды не определили более сильного, поэтому судьба кубка решалась в серии пенальти, где Рома полностью провалилась. Незабитые пенальти Ибаньеса и Манчини, который хотел бы забыть этот финал, как страшный сон, принесли Севилье победу в Лиге Европы – 4:1 по пенальти.

Интересно, что итальянский клуб остался недоволен судейством в финале Энтони Тейлора из Англии. Жозе Моуринью специально ждал судей на парковке у стадиона, чтобы выразить свое недовольство и даже перешел на оскорбления. "Особенный" не согласился с несколькими эпизодами по ходу матча.

"Теплую" встречу Тейлору и его семьи устроили и собравшиеся в местном аэропорту болельщики "волков", откуда улетал домой главный арбитр матча. Если бы не правоохранители, то итальянцы избили бы футбольного судью. Фанаты тоже не обошлись без оскорблений в сторону английского рефери, не понимавшего, почему своей работой вызвал такой гнев у итальянцев.

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Отметим, что это была уже седьмая победа Севильи в розыгрыше Лиги Европы. До этого последний раз испанцы побеждали в сезоне-2019/2020.