Жена голкипера Реала и сборной Украины Анастасия запостила в социальной сети известный мем с Лионелем Месси. На нем изображен капитан сборной Аргентины, фотографирующий свою жену Антонелу Рокуццо вместе с Кубком мира.

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Что разгневало фанов Реала?

"То, что ты чемпион мира, не освобождает тебя от главной миссии жизни – красиво сфотографировать свою женщину", – говорится в шутливой подписи к картинке.

Шутливый мем с Месси и его женой / фото инстанграмм Анастасии Луниной

Однако фанаты Реала не поняли тонкого юмора Анастасии. Им не понравилось, что жена игрока "сливочных" постит Лионеля Месси, долгое время игравшего за Барселону – принципиального соперника королевского клуба в Ла Лиге.

Фаны решили, что Анастасия восхищается супругой Месси, а значит и самим аргентинцем. Это вызвало полемику среди мадридистов в социальных сетях.

Впрочем, будем рассчитывать, что это недоразумение не отразится на положении Лунина в Реале. Кстати, свой первый матч после чемпионата мира "сливочные" проведут 30 декабря. Соперником команды Лунина будет Вальядолид.

Достойно внимания. Что касается самого Андрея Лунина, то в нынешнем сезоне он сыграл за королевский клуб 6 матчей, из которых в двух отстоял на "ноль".