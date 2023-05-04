"Месси – сын лярвы": фанаты ПСЖ устроят бунт возле клубного офиса – видео митинга
Источник:RMC Sport
Болельщики ПСЖ недовольны игрой команды, которая показывает в сезоне-2022/2023. Хотя клуб идет на первом месте в Лиге 1, но это единственный турнир, в котором парижане сражаются за чемпионский титул.
Парижский гранд вылетел из Лиги чемпионов и прекратил выступления в Кубке Франции. Поэтому единственное спасение команда ищет в местном чемпионате. Но из-за нестабильных результатов ПСЖ с каждым матчем теряет преимущество над Марселем, который идет вторым в турнирной таблице Лиги 1. "Провансальцы" уступают лидеру теперь 5 баллов.
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От любви к ненависти один шаг
После домашнего поражения от Лорьяна 1:3 фанаты ПСЖ собрались на протест возле клубного офиса в Париже. Болельщики парижан разделились на два лагеря.
Во главе корабля нет капитана. Нам нужен президент, больше вовлеченный в жизнь клуба, который будет соглашаться общаться с нами, когда мы просим об этом. Футболисты стыдят нас весь год,
– закричал один из лидеров фанатского движения ПСЖ.
Также возле офиса ПСЖ были слышны крики "Месси – сын лярвы". Болельщики заявляют, что команда позорит их и город на протяжении всего футбольного сезона.
Вот так любовь фанатов парижского клуба к Лео переросла в ненависть к аргентинцу. Футболист всеми своими действиями провоцирует боссов ПСЖ к радикальным действиям в свою сторону. СМИ же подогреют интерес к этой ситуации с возможным уходом Лео из французского гранда.
Видео митинга фанатов ПСЖ
Ведь контракт Лионеля с ПСЖ истекает по окончании сезона-2022/2023. Пресса активно сватает Месси в Барселону, где когда-то "зажигал" нападающий. Фанаты каталонского клуба тоже с нетерпением ждут возможного возвращения Лео.
К слову, ПСЖ до конца сезона осталось сыграть 5 матчей – против Труа, Аяччо, Осера, Страсбура и Клермона.