Бешеные фанатки

Любовь болельщиков сборной Бразилии едва не привела к травме 29-летнего левого вингера ПСЖ Неймара. Фанаты набросились на футболиста у отеля в Порту-Алегри.

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Бразильскую сборную громко и горячо встретили возле гостиницы. Сразу несколько фанатов пробрались сквозь охрану и набросились на бразильца. Скорее всего две фанатки хотели сделать фото с кумиром. Они обе столкнулись и "въехали" в лидера команды. Неймар упал, а когда поднялся, начал прихрамывать.

Многих подписчиков рассмешило такое поведение бразильца. Игрок известен своей актерской игрой на футбольном поле и симуляцией.

Видео нападения фанаток на Неймара

5 июня сборная Бразилии проведет поединок с Эквадором. Стартовый свисток судьи прозвучит в 03:30 по киевскому времени.