Фанаты Милана на весь стадион спели в честь Шевченко в матче с Дженоа: невероятное видео

Украинский тренер Андрей Шевченко 13-го января вернулся на легендарный стадион "Сан-Сиро". Легенда Милана сыграл против своей бывшей команды в статусе главного тренера Дженоа. Украинец неожиданно получил поддержку от соперника своей нынешней команды.

Милан принимал Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии и вырвал победу в дополнительное время (3:1). На фан-секторе Милана появился баннер в поддержку Шевченко.

Узнайте больше "Шева – легенда навсегда": фанаты Милана баннером тепло встретили украинца на "Сан-Сиро"

Фаны "россонери" устроили овации Шевченко

Итальянские болельщики на "Сан-Сиро" не ограничились только баннерами в адрес Шевченко. В начале первого тайма зрители на "Сан-Сиро" устроили перфоманс в честь автора решающего гола в финале Лиги чемпионов в 2003 году.

"Non e Brasiliano pero, che gol che fa, Il fenomeno lascialo la, Qui c'e Sheva, Sheva!" – пели тифози. В переводе на русский это означает: "Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена". Это Шева, Шева!"

Сообщается, что эту песню фанаты придумали, когда Шевченко играл за Милан. Оказалось, что матч против Милана стал последним для Шевченко во главе Дженоа. Клуб уволил украинца.

Видео как фанаты пели в поддержку Шевченко