Фанаты Ман Сити спели песню, в которой назвали Зинченко лучшим защитником: эмоциональное видео

Болельщики Манчестер Сити посвятили песню любимой команде, которая продолжает радовать результатами. Одна из строк была об украинском защитнике Александре Зинченко.

Песня в честь команды

Фанаты "горожан" спели в одном из местных пабов песню "Si Señor". Этот трек посвящен одному из лидеров Ливерпуля Роберто Фирмино и для прославления достижений команды. Поэтому ультрас Манчестер Сити решил одолжить песню у болельщиков принципиального соперника команды Пепа Гвардиолы.

Кстати Манчестер Сити не отпустит Зинченко, – СМИ

Почему принципиального? Именно Ливерпуль и МанСити ведут борьбу за чемпионство в Англии. Однако сейчас разница между клубами составляет 9 очков в пользу "горожан".

Одну из строчек песни, которую переделали на свою манеру, фанаты Сити посвятили Александру Зинченко. Ультрас назвали украинца лучшим фланговым защитником мира.

Не обошли фанаты "горожан" команду Юргена Клоппа. Болельщики заявили, что игроки Ливерпуля больше не чемпионы.

Лучший крайний защитник у мира – это Зинченко, он из Украины.

Сити снова выигрывает чемпионство. Да, сеньор.

"Скаузеры – больше не чемпионы,

– спели фанаты МанСити.

Фанаты МанСити спели песню в честь команды: смотрите видео

Зинченко в Манчестер Сити