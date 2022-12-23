Шрам на всю жизнь: фанаты Ливерпуля бросили стакан с монетами в голову 15-летней девочке

Болельщица Манчестер Сити не смогла спокойно посмотреть победный для своей команды матч Кубка лиги. Из-за поведения фанатов гостевой команды у нее останется шрам.

На этой неделе в Англии возобновились клубные соревнования после перерыва на чемпионат мира. Состоялись поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Центральной встречей раунда была битва Ливерпуля и Манчестер Сити. Игра получилась напряженной и результативной, пропуск в четвертьфинал получили манкунианцы (3:2).

Болельщица со шрамом

Кроме насыщенных футбольных баталий матч запомнился еще и досадным эпизодом. Травму на трибунах получила 15-летняя фанатка Манчестер Сити.

Сообщается, что фанаты Ливерпуля не сторонились бросаться разными предметами. Одним из них был пластиковый стакан из-под пива, наполненный монетами.

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Именно она и прилетела в голову фанатке Сити. Жизни девушки ничего не угрожает, но от удара произошло рассечение и теперь у нее останется шрам на всю жизнь.

Без пиротехники никак

Кроме того, болельщики продолжали бросать разные предметы в сторону поля, среди них была и дымовая шашка. При этом полиция арестовала двух болельщиков перед стадионом, пытавшимся пронести пиротехнику.

В следующем раунде Кубка лиги Манчестер Сити сыграет с Саутгемптоном. А уже 26 декабря возобновятся соревнования по АПЛ. Подопечные Клоппа будут противостоять Астон Вилли, тогда как "горожане" 28 числа будут играть с Лидсом.

. После 14 сыгранных матчей чемпионата Манчестер Сити идет на втором месте, отставая от Арсенала на 5 баллов. Ливерпуль же идет шестым с отставанием от лидера в 15 очков.