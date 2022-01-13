Фанаты Ювентуса пожелали смерти президенту клуба: фото ужасного баннера

Ювентус проиграл Интеру борьбу в Суперкубке Италии. Уже в первом тайме фанаты из Турина вывесили баннер, который был адресован президенту "старой синьоры".

Конфликт продолжается

У болельщиков Ювентуса и президента туринского клуба Андреа Аньелли есть давний конфликт. Он продолжается еще с 2019-го года.

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На баннере, который появился на трибуне Ювентуса в первом тайме, была надпись "Agnelli muori". Что с итальянским переводится "Аньелли умрет". Фанаты угрожают президенту "бьянконери".

Фото баннера сделал местный журналист Мирко Николини и выложил на своей странице в твиттере.



Баннер к президенту Ювентуса / Фото из твиттера Мирко Николини

К слову, команды определили победителя Суперкубка Италии лишь после дополнительных 15-минутных таймов. На 120+1 минуте Интер вырвал победу со счетом 2:1.

Почему фанаты угрожают президенту любимого клуба

Конфликт возник в 2019-м году, когда итальянская полиция арестовала группу фанатов Ювентуса. Ультрасу вручили подозрение в отмывании денег, насилии и вымогательстве денег при продаже билетов.

Вроде бы преступная группа требовала у клуба билеты на домашние матчи, чтобы продавать их незаконным путем. Также предполагалось, что в деле замешана мафия. После чего представители Ювентуса обратились в правоохранительные органы, чтобы навести порядок. Полиция начала обыски в квартирах болельщиков.

Тогда президент "старой синьоры" признал, что фанаты оказывали давление на клуб. С того момента нескольким фанатам запретили посещать домашние матчи родной команды