Фанаты Интера и Фиорентины устроили жестокую драку посреди улицы: видео
22 сентября 2021 , 18:40Читати новину українською
Источник:Football Italia
Фиорентина и Интер встретились во вторник, 21 сентября, в рамках 5 тура чемпионата Италии. Скандальный поединок Серии А завершился массовой дракой тифози.
Фанаты использовали пиротехнику
Столкновение двух фанатских группировок произошло вблизи стадиона "Артемио Франки" во Флоренции.
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Участники конфликта использовали пиротехнику, которую бросали друг в друга. Также во время драки фанаты применяли палки и биты.
Пока не сообщается ни о задержанных, ни о пострадавших.Поединок во Флоренции завершился победой Интера со счетом 3:1. Главный арбитр матча Микаэль Фаббри принял несколько сомнительных решений во время поединка, чем повысил градус игры.
Фиорентина – Интер видеообзор