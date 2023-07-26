Единственный привлекает внимание: замена Месси вызвала пустоту на арене Интер Майами – забавное видео

Американские болельщики продемонстрировали свою верность Лионелю Месси. Однако такой жест фанатов оскорбил остальную часть клуба.

Болельщики Интер Майами начали покидать стадион после того, как на замену пошел Лионель Месси. Аргентинец единственный, кто привлекает фанатов футбола в США.

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В Кубке Лиги Интер Майами встречался с Атлантой Юнайтед, которую "цапли" без проблем смогли одолеть со счетом 4:0. Лионель Месси же в данном поединке смог оформить дубль и отдать голевую передачу, устроив шоу для поклонников футбола, продемонстрировав индивидуальное мастерство и подтвердив свой высокий класс. Как оказалось, тамошних болельщиков интересует именно фигура звездного аргентинца, и только его.

Дело в том, что за 13 минут до конца встречи главный тренер Интер Майами Тата Мартино принял решение заменить Лионеля. Болельщики решили, что больше интересного они ничего не увидят, потому как только аргентинец покинул поле, на трибунах началась давка, поскольку фанаты не захотели оставаться до финального свистка, а пытались раньше покинуть стадион. Такая инициатива фанатов не понравилась наставнику "цапель" и даже оскорбила его, поскольку Месси – не единственный представитель Интера.

Лео так важна в мире, что трудно не понять такое отношение болельщиков. Но я ожидал, что они останутся до последнего, чтобы поаплодировать команде,

– сказал Папа Мартино.

Как фанаты покидали арену :

Напомним, что матч против Атланты Юнайтед стал уже вторым для Месси в футболке Интер Майами. Ранее аргентинец принес "цаплям" победу на последних минутах встречи в поединке с Крус Асуль (2:1), шедеврально выполнив штрафной удар. Также, стоит отметить, что благодаря Месси состав Интер Майами пополнили такие звездные игроки, как Серхио Бускетс и Жорди Альба.