Болельщики Фенербахче скандировали "владимир путин" после пропущенного гола от Динамо

Киевское Динамо стало победителем противостояния со стамбульским Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" забили победный гол в дополнительное время.

Непристойное поведение местных болельщиков

Болельщики турецкого клуба скандировали имя президента россии Владимира Путина после первого пропущенного гола от Динамо в ответном матче второго раунда квалификации в Лиге чемпионов, пишет 24 канал.

Кстати Динамо в чрезвычайно напряженном матче победило Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов: видео

"Ла-ла-ла, Владимир Путин" звучало на трибунах стамбульского стадиона после гола Виталия Буяльского.

Турецкие болельщики отметились позорным поведением, зная, что в Украине война, киевская команда вынуждена играть домашние матчи вне родной страны, они выкрикивают имя кровавого диктатора.

Видео циничного поведения местных болельщиков

Месть Караваева

Отметим, что основное время второго матча завершилось ничьей 1:1 – на гол Буяльского результативно ответил Аттила Салай в конце игры. Киевляне вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Караваев стал автором победного гола в ворота Фенербахче. После прострела от Овчаренко он мощно пробил. Голкипер получил мяч уже за линией ворот.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов будет австрийский Штурм.